Аномальная жара убила американцев
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Рекордно высокая температура воздуха в США стала причиной смерти для шести американцев. Об этом сообщает телеканал CBS.
Телеканал отмечает, что четыре человека скончались в штате Мэрилэнд. Еще двое в Аризоне и Арканзасе.
Синоптики предупредили об опасности жителей Среднего Запада и восточного побережья США.
Метеорологи заявили, что столбики термометров в выходные там поднимутся выше +32°С, при этом ощущаться такая температура будет как +37-45°С.
Ранее сообщалось, что жара во Франции поднялась до +46°C.