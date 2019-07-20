Аномальная жара убила американцев

Рекордно высокая температура воздуха в США стала причиной смерти для шести американцев. Об этом сообщает телеканал CBS.

Телеканал отмечает, что четыре человека скончались в штате Мэрилэнд. Еще двое в Аризоне и Арканзасе.

Синоптики предупредили об опасности жителей Среднего Запада и восточного побережья США.

Метеорологи заявили, что столбики термометров в выходные там поднимутся выше +32°С, при этом ощущаться такая температура будет как +37-45°С.

Ранее сообщалось, что жара во Франции поднялась до +46°C.