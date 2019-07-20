Зеленский потребовал доложить ему о расследовании убийства Шеремета
Украинский лидер Владимир Зеленский попросил силовиков отчитаться о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он написал в фейсбуке.
По его словам, с момента убийства журналиста прошло уже три года, а вопросов до сих пор больше, чем ответов.
Он отметил, что 23 июля состоится его встреча с генеральным прокурором, министром внутренних дел, председателем Национальной полиции и председателем СБУ, которые должны будут рассказать о том, как продвигается расследование.
«Приглашаю на встречу журналистов», — подчеркнул Зеленский.
Шеремет погиб в результате взрыва машины 20 июля 2016 года. Сначала он много лет работал на российском телевидении, а после — на украинском. По версии следствия, причиной убийства журналиста стала месть за профессиональную деятельность.
Ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко признал безрезультатность расследования убийства Шеремета.