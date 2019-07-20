Эксперты назвали невостребованные профессии в России

Эксперты ВНИИ труда выяснили, какие профессии на сегодняшний день наименее востребованы в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным исследования, у крупных и средних организаций существует низкий спрос на учителей средней школы и бухгалтеров.

В анализе ВНИИ труда также отмечается, что потребность в сотрудниках в судебной, адвокатской и нотариальной сферах деятельности отсутствует.

Эксперты добавили, что спрос присутствует на квалифицированные кадры в области сельского и лесного хозяйств, а также рыбоводства и рыболовства.

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