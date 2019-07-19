Число отравившихся в вендинговых автоматах людей увеличилось в 2,5 раза
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В Москве число пострадавших, обратившихся в больницы с отравлением после употребления еды из вендинговых автоматов резко возросло в 2,5 раза. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что теперь количество пострадавших достигает 75 человек.
Уточняется, что у всех обратившихся наблюдается острая кишечная инфекция.
Кроме того, медики сообщили, что причина отравления у всех этих пациентов одна — еда из вендинговых автоматов.
Ранее сообщалось, что москвичи массово отравились едой из вендинговых автоматов.