Киев предлагает обменять Вышинского на Сенцова

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что Киев предлагает Москве одновременно освободить задержанных режиссера Олега Сенцова и главу «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского.

По ее словам, в офисе Зеленского с интересом узнали о предложении России об освобождении Вышинского как первый шаг доброй воли.

Мендель заявила, что Киев полностью поддерживает данную политику и предлагает Москве шаг навстречу — освободить в свою очередь Сенцова.

«И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — указала она.

Ранее в Кремле оценили идею Зеленского по обмену заключенными.