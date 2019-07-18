Киев предлагает обменять Вышинского на Сенцова
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что Киев предлагает Москве одновременно освободить задержанных режиссера Олега Сенцова и главу «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского.
По ее словам, в офисе Зеленского с интересом узнали о предложении России об освобождении Вышинского как первый шаг доброй воли.
Мендель заявила, что Киев полностью поддерживает данную политику и предлагает Москве шаг навстречу — освободить в свою очередь Сенцова.
«И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — указала она.
Ранее в Кремле оценили идею Зеленского по обмену заключенными.