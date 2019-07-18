Как плохая погода влияет на здоровье, рассказали синоптики

Синоптики рассказали о том, что в ближайшее время в Москве установится дождливая погода. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Отмечается, что 18 июля температура воздуха в столице поднимется до +22°С, а в Подмосковье до +23°С, однако местами ожидаются грозы.

Как сообщили сотрудники метеобюро, будет наблюдаться юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, а атмосферное давление, несмотря на повышение, останется заметно ниже нормального.

Специалисты также добавили, то плохие погодные условия не повлияют на здоровье людей, а в некоторых случаях, например при постинфарктном состояниями, нарушении обмена веществ, ИБС и бронхолегочных заболеваниях даже почувствуют облегчение.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют столице плохую погоду до конца рабочей недели.