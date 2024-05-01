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В США рассказали, как Россия сбивает американские бомбы

BI: Россия сбивает тайно поставленные американские бомбы при помощи РЭБ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска сбивают американское оружие точного наведения при помощи средств радиолокационной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает Business Insider.

По словам представителя Пентагона, сбитый боеприпас, который был быстро разобран и передан украинской стороне, стал последним, который потерпел неудачу в бою. Эта ситуация подчеркивает проблему противодействия дешевым российским тактикам постановки помех.

Заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант добавил, что новая версия высокоточного оружия Соединенных Штатов не смогла поразить цели РФ отчасти из-за успешной работы РЭБ.

До этого министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина получила от ряда западных партнеров оружие с разрешением бить по территории России.

В ночь на 30 апреля украинские войска попытались атаковать Крым, выпустив в сторону полуострова несколько американских ракет ATACMS. Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на фоне атаки в Джанкое и Симферополе сработали системы противовоздушной обороны.

Ранее в США признали, что помощь Запада Украине не пугает Путина.

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