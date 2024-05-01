В США рассказали, как Россия сбивает американские бомбы

Российские войска сбивают американское оружие точного наведения при помощи средств радиолокационной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает Business Insider.

По словам представителя Пентагона, сбитый боеприпас, который был быстро разобран и передан украинской стороне, стал последним, который потерпел неудачу в бою. Эта ситуация подчеркивает проблему противодействия дешевым российским тактикам постановки помех.

Заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант добавил, что новая версия высокоточного оружия Соединенных Штатов не смогла поразить цели РФ отчасти из-за успешной работы РЭБ.

До этого министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина получила от ряда западных партнеров оружие с разрешением бить по территории России.

В ночь на 30 апреля украинские войска попытались атаковать Крым, выпустив в сторону полуострова несколько американских ракет ATACMS. Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на фоне атаки в Джанкое и Симферополе сработали системы противовоздушной обороны.

Ранее в США признали, что помощь Запада Украине не пугает Путина.