В Германии сообщили о продвижении ВС РФ севернее Очеретино

Российская армия после успешного закрепления на позициях и отражения контратак ВСУ продвигается на север от Очеретино к Архангельскому. Об этом в социальных сетях пишет военный колумнист Bild Джулиан Рёпке.

«Российские силы захватили Новокалиново и Керамик. Их штурм Архангельского начался с двух направлений. Украинские силы, превосходящие их по вооружению и численности, не находят способа остановить их», — пишет Рёпке.

Также немецкий журналист оценил среднюю скорость продвижения российской армии на этом направлении как два километра в неделю.

До этого издание «Страна.ua» выразило опасение, что после прорыва у Очеретино российские военные могут создать серьезную угрозу окружения для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).

Журналисты также отметили, что украинским солдатам придется оперативно находить ресурсы для противодействия российскому прорыву, поскольку в районе Очеретино у ВСУ нет готовых окопов и минных полей.

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