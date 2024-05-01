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В Москве ликвидировано открытое горение в административном здании

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в административном здании в Москве

Огнеборцы ликвидировали открытое горение в административном здании в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.

Площадь возгорания к этому моменту составила 800 кв. м. Пожар произошел по адресу ул. Осташковская, д. 4, стр. 6. К борьбе с огнем были привлечены 70 человек и 22 единицы техники.

До этого сообщалось о локализации пожара.

Утром в тот же день пожар произошел на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ), которое находится в Читинском районе Забайкальского края. Пламя охватило 30 строений, после чего перешло на лесной массив.

К текущему моменту сотрудники МЧС РФ локализовали возгорание, не дав огню перекинуться на расположенные рядом спортивный лагерь и дачный кооператив. По данным профильного ведомства, в ликвидации пожара принимают участие 86 специалистов и 24 единицы техники.

Ранее восьмиклассник из Москвы сделал огнемет и устроил пожар на даче соседей.

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