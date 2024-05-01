Украинские военнослужащие в Херсоне ведут себя трусливо, прикрываются мирными людьми от атак российских сил. Об этом сообщает принадлежащий пророссийскому подполью Telegram-канал »Сопротивление».

Подпольщики указали на три многоэтажных жилых дома, с крыш которых, прикрывая таким образом себя мирными жителями, солдаты ВСУ ведут управление дронами.

«Кроме того, военнослужащие ВСУ продолжают терроризировать мирное население. Так, в одном из районов Херсона, военные преступники не подпускают местное население к набору привезенной воды, пока «до отказа» не наполнят свою тару. Многим жителям воды попросту не хватает», — сообщают представители подполья.

Помимо того подполью стало известно, что в Херсон в скором времени прибудет большая группа украинских военкоматчиков для того, чтобы «выгрести» все пригодное для отправки в ВСУ мужское население.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в подконтрольном Киеву Херсоне сотрудники военкоматов ловят на улице всех мужчин, включая инвалидов, для последующей отправки на фронт.

Ранее Евросоюз призвали принять решение о передаче Украине граждан призывного возраста.