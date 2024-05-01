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«Грузинская мечта» намерена принять закон об иноагентах

Правящая партия Грузии намерена принять закон об иноагентах, несмотря на протесты

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что партия правящая партия «Грузинская мечта» планирует принять законопроект об иноагентах во всех трех чтениях, несмотря на дискомфорт от акций протеста. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, дискомфорт от принятия законопроекта продлится несколько дней. Он считает, что в перспективе инициатива даст возможность на долгие годы застраховать страну от поляризации и радикализма.

Кобахидзе также призвал сотрудников правоохранительных органов проявить терпение во время митингов против законопроекта.

До этого политолог Васо Капанадзе заявил, что процесс дискуссий относительно принятия закона об иноагентах в Грузии не будет проходить спокойно, однако в конечном счете закон будет принят.

1 мая в парламенте Грузии перед началом пленарного заседания, где должен был обсуждаться законопроект об иностранных агентах, произошла драка между представителями оппозиции и правящего большинства.

Инцидент начался с обвинения со стороны оппозиции в адрес власти по поводу действий спецназа, из-за которых пострадал глава оппозиционного политического объединения «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.

Ранее мэр Тбилиси высказался против дестабилизации страны беспорядками.

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