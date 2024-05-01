МВД Турции отчиталось о количестве задержанных при попытке прорыва на Таксим

В Стамбуле в связи с попытками прорваться на закрытую площадь Таксим и нападениями на сотрудников правопорядка задержано 210 протестующих. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.

«Первого мая в Стамбуле задержаны 210 человек, пытавшихся идти к площади Таксим, несмотря на предостережения, и нападавших на полицейских», – написал глава ведомства.

Власти Турции запретили проводить первомайские демонстрации профсоюзов и представителей политических партий на площади Таксим, полиция перекрыла площадь ограждениями и выставила по периметру усиленные наряды силовиков. Там же находятся машины с водометами. Отмечается, что было перекрыто несколько десятков улиц, закрыты для движения дороги, ведущие к площади.

До этого сообщалось, что в Стамбуле начались демонстрации при усиленных мерах безопасности. 1 мая в Турции является праздником Дня труда и солидарности.

Ранее полиция Стамбула применила слезоточивый газ против участников первомайских демонстраций.