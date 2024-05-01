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На Украине задержали банду, торговавшую оружием через почту

«Страна.ua»: СБУ арестовала банду, оправлявшую оружие в почтовых посылках

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СБУ

На Украине пресечена деятельность банды, которая торговала похищенным с поля боя оружием. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Задержание произведено силами Службы безопасности Украины. Отмечается, что члены группировки упаковывали оружие в коробки из-под бытовой техники и отправляли его заказчикам в качестве обычных почтовых посылок.

«Изъяты 59 боевых гранат, более десятка автоматов Калашникова, 28 боевых пистолетов, противопехотные мины, 3 пистолета-пулемета, более 10 снайперских винтовок и почти 3,5 тыс. патронов», — отмечает «Страна.ua».

Судя по географии задержаний, деятельность банды была активной и разветвленной: подозреваемые арестованы в Киеве, Львове, Сумской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

1 мая сообщалось, что на Украине военкома будут судить за конфискацию автомобилей со стоянки одного из предприятий. Следствие считает, что для изъятия машин не было никаких оснований. Сумма ущерба оценена в 11 млн гривен (около 25,5 млн рублей).

Ранее стало известно, что в Киеве перед судом предстанут десять врачей, которые продавали уклонистам медсправки о непригодности к военной службе.

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