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Экономист назвал условия роста зарплат россиян до 150 тысяч рублей

Экономист Лобода считает реальными для россиян зарплаты по 150-200 тысяч в месяц

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«Газета.Ru»

Среднемесячная зарплата в 150-200 тысяч рублей вполне может стать реальностью для россиян в ближайшие годы. Такое мнение высказал экономист, директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода в интервью агентству «Прайм» .

«Еще лет 20-25 назад в России среди формирующегося среднего класса, то есть работников частного сектора, было даже модным ставить цель добиться месячного заработка в полторы-две тысячи долларов, а если повезет, то и три», — напомнил он.

Однако с тех пор рубль обесценился примерно втрое. Поэтому современному среднестатистическому работнику для достижения прежних целей приходится зарабатывать уже не около 50 тысяч, а 150 тысяч рублей в месяц.

Для повышения зарплатного уровня, как отмечает Лобода, России необходимо перестать обесценивать национальную валюту и делать ставку на крепкий рубль. Важными факторами также станут эффективная борьба с инфляцией и постепенное повышение минимального размера оплаты труда.

По мнению экономиста, существенным стимулом к росту зарплат во многих отраслях в 2023 году стал кадровый дефицит.

«В прошлом году реальные зарплаты беспрецедентно выросли за последние десять лет», - констатировал он.

Вместе с тем Лобода призвал не останавливаться на достигнутом. По его мнению, для закрепления положительной динамики нужно создавать новые рабочие места в перспективных секторах экономики, инвестировать в образование и повышать производительность труда.

До этого стало известно, сколько россиян сталкивались с задержками зарплаты в праздники.

Ранее в России предложили увеличить МРОТ в полтора раза.

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