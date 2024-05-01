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Мужчина попытался ограбить обменный пункт и растрогал интернет-пользователей вежливостью

В Астане поймали грабителя, вежливость которого удивила интернет-пользователей

В Астане задержали вежливого грабителя, который требовал деньги с игрушечным пистолетом в руках. Видео ограбления опубликовал Telegram-канал Orda.

Злоумышленник в кепке и маске зашел в обменный пункт в ЖК «Аниса» накануне вечером. Он надел перчатки прямо под камерой и заявил кассиру, что имеет при себе гранату. Он пригрозил бросить ее за кассу и вежливо попросил передать ему деньги.

«Не обижайтесь. Пожалуйста, поднимите руки. Отдайте деньги. Честно, я бы не пошел на такой шаг, но мне нужно заплатить деньги», — заявил он женщине.

Та успела нажать на тревожную кнопку, и неудачливого грабителя задержали. На преступление он, как затем выяснилось, пошел лишь с игрушечным пистолетом. Против задержанного возбудили уголовное дело, но в соцсетях пользователи отметили вежливость мужчины.

Ранее пенсионер ограбил 16 банков за два года и остался безнаказанным.

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