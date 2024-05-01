Названа «безопасная» диета, ведущая к дефициту питательных веществ

Употребление в пищу исключительно яиц и цитрусовых не обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами и ведет к долгосрочным проблемам со здоровьем. Об этом изданию Нealthnews (HN) рассказали британские диетологи Кайл Кроули и Далия Бейдун.

Эксперты по питанию рассказали, что диета на основе яиц и апельсинов набирает в социальных сетях популярность в качестве «безопасного» способа снижения веса. Предполагается, что комбинация из этих двух продуктов не приводит к недостатку витаминов и минералов в организме из-за высокой питательной ценности яиц.

Яичный желток богат витаминами A, D, E, K, B1, B2, B5, B6, B9 и B12, а белок содержит большое количество витаминов B3 и B8. Единственный важный пищевой компонент, отсутствующий в яйцах — это витамин С. Приверженцы монодиеты утверждают, что этот недостаток можно компенсировать включением в рацион апельсинов.

Диетолог Кроули отметил, что апельсины и яйца сами по себе обладают множеством полезных для здоровья свойств. Однако в полной мере они проявляются при условии соблюдения сбалансированного питания. Дело в том, некоторые витамины (например A, D и E) являются жирорастворимыми. Они плохо усваиваются, если в рационе нет рыбы, орехов и морепродуктов. Кроме того, для получения достаточного количества витамина B6 нужно ежедневно употреблять около 20 яиц.

По словам диетологов, ограничение рациона лишь несколькими видами продуктов, такими как яйца и апельсины, может привести к дефициту питательных веществ и появлению проблем со здоровьем в долгосрочной перспективе. Аналогичную опасность могут представлять и другие диеты на основе одного продукта — гречневая, творожная, овощная, рисовая.

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