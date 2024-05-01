В Швейцарии отменили выступление Нетребко на фоне конференции по Украине

В Швейцарии отменили выступление оперной певицы Анны Нетребко. Об этом сообщает РИА Новости.

Концерт Нетребко должен был пройти в Люцерне 1 июня. По данным издания, выступление отменено по просьбе властей на фоне предстоящей конференции по Украине.

В августе 2023 года Нетребко обратилась в суд с требованием взыскать с нью-йоркского театра «Метрополитен-опера» $360 тыс. Она добивается такой компенсации за отмененные выступления.

При этом еще в марте третейский судья Говард Эдельман вынес решение о том, что руководство театра «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке должно выплатить Нетребко $200 тысяч в качестве компенсации за несостоявшиеся выступления.

В сентябре ТАСС сообщило, что Берлинская государственная опера возобновит сотрудничество с Анной Нетребко. В театре отметили, что продолжат работу с российской исполнительницей, так как она не осуществляла в последнее время свою деятельность на территории России и не собирается делать этого в скором времени.

Ранее Анна Нетребко приобрела недвижимость в Дубае.