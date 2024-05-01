На северо-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании

Сотрудники экстренных служб локализовали возгорание в административном здании, расположенном на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале городского управления МЧС РФ.

«Пожар локализован», — подчеркнули в ведомстве.

Днем 1 мая на северо-востоке российской столицы загорелось двухэтажное административное здание. Огонь охватил этажи и кровлю постройки, распространившись на площади 800 квадратных метров.

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Всего к тушению пожара привлекли 22 единицы специальной техники и более 70 человек.

Утром в тот же день пожар произошел на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ), которое находится в Читинском районе Забайкальского края. Пламя охватило 30 строений, после чего перешло на лесной массив.

К текущему моменту сотрудники МЧС РФ локализовали возгорание, не дав огню перекинуться на расположенные рядом спортивный лагерь и дачный кооператив. По данным профильного ведомства, в ликвидации пожара принимают участие 86 специалистов и 24 единицы техники.

Ранее в Омской области загорелось предприятие.