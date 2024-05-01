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Синоптик предупредил москвичей о снеге в понедельник

Тишковец: в понедельник в столице возможен снег, а на дороге гололедица

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столичном регионе в понедельник, 6 мая, возможен снег, на дорогах — гололедица. Об этом сообщает РИА Новости.

«За холодным фронтом местами пройдут небольшие скоротечные осадки в разном агрегатном состоянии - в небе даже кое-где могут появиться символические белые «мухи», — поделился Тишковец.

Он добавил, что ночью температура воздуха может опуститься ниже нуля, на после полудня потеплеет всего до +7... +9°С.

По словам синоптика, во вторник также будет прохладно, возможны незначительные осадки. Температура поднимется до +5... +10°С.

До этого главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова говорила, что в ночь на 4 мая Москву местами могут затронуть заморозки.

По словам синоптика, указанная ночь, вероятно, «будет самой холодной». В самой столице ожидается +3...+5 градусов, в Подмосковье — до нуля градусов.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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