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Семеро калининградцев оказались в больнице с отравлением роллами

Mash: семеро калининградцев госпитализированы после отравления роллами

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Shutterstock

Семеро калининградцев госпитализированы после отравления роллами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Все пострадавшие ели роллы из местной «Якитории» на ул. Леонова и были госпитализированы с сальмонеллезом. Среди них были и те, кто заказывал блюдо в самом ресторане, так и получившие роллы через службу доставки.

Роспотребнадзо выявил в ресторане нарушение санитарных требований, после чего он временно прекратил работу.

До этого диетолог-консультант и эксперт в области здорового питания Кристина Войт назвала роллы и суши продуктами, которые чаще всего приводят к пищевому отравлению.

По ее словам, это происходит из-за несоблюдения норм при их приготовлении, а также из-за того, что такие продукты тяжелее усваиваются организмом. Эксперт призывает особенно опасаться заведений с огромным меню, где есть все популярные блюда — пицца, роллы, паста, хинкали и так далее.

Кроме того, к отравлению часто могут приводить кисломолочная продукция, а также зелень и орехи.

Ранее в Новосибирске число отравившихся роллами достигло 37 человек.

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