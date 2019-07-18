Москвичка раскрыла подробности похищения в Чечню ради брака

Жительница Москвы Заира Сугаипова прояснила появившиеся в СМИ сообщения о том, что ее насильно увезли в Чечню, чтобы выдать замуж, передает РИА «Новости».

Девушка выступила с обращением в эфире местного телевидения. Во время обращения девушку сопровождала ее мать и пресс-секретарь главы Чечни.

Она заявила, что не нуждается в защите, что ее дела в порядке, и попросила СМИ оставить ее семью в покое.

Девушка подтвердила, что действительно сбежала в Москве в кризисный центр, но добавила, что сделала это из-за проблем с учебой.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху.

Девушка обратилась к правозащитникам, отметив, что опасается за свою жизнь. Она добавила, что ее «либо закопают в лесу, либо выдадут замуж».