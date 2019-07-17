Работа на Чернобыльской АЭС возобновилась

На промышленной площадке Чернобыльской АЭС начал свою работу завод по переработке жидких ядерных отходов. Об этом сообщает госагентство Украины по управлению зоной отчуждения в фейсбуке.

Как отмечается, завод уже функционирует в зоне АЭС семь дней и успел за это время переработать 755 кг жидких радиоактивных отходов.

Завод превращает жидкие отходы в твердые радиоактивные. Теперь эту партию планируют отправить на захоронение после проведения радиационного контроля.

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