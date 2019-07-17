Стали известны подробности массового отравления детей в российском лагере

Около 50 детей госпитализированы с отравлением из детского лагеря «Лучистый» в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам заместителя администрации города Евпатория Кирилла Варенюка, состояние детей оценивается, в основном, как средней степени тяжести. При этом двое воспитанников лагеря находятся в реанимации под капельницей.

Причина отравления пока неизвестна.

«Вчера в лагере проводились проверки. Эксперты брали пробы с кухни, посуды, фартуков рабочих, а также в корпусе, где проживали дети. Пробы покажут, откуда взялась инфекция», — отметил Кирилл Варенюк.

Ранее сообщалось, что 40 детей из детского лагеря в Крыму были экстренно госпитализированы.