«Абсурд и фарс»: Захарова о деле Вышинского

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала «безумием» арест главреда «РИА Новости» Украина Кирилла Вышинского, задержанного по подозрению в госизмене. Об этом она сказала сайту kp.ru.

По ее словам, нельзя держать человека за решеткой, не имея никаких весомых доказательств его вины.

«Это фарс, это абсурд, это какой-то абсолютное безумие», — возмутилась Захарова.

Она отметила, что украинцы понимают, что журналист не виновен, однако игра националистов и политиканов ради карьеры все еще продолжается.

Ранее сообщалось, что на Украине назвали сроки освобождения Вышинского.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.