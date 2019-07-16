«Раненого три дня» мужчину нашли у московского института

Прохожие обнаружили возле Московского авиационного институт валяющегося в овраге мужчину с ножевым ранением. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, он якобы «три дня лежит раненый» в овраге.

Как отмечается, прохожие, заметив мужчину на ул. Константина Царева, вызвали скорую медицинскую помощь.

Также на место происшествия выехали полицейские.

В настоящее время других подробностей нет.

Ранее сообщалось, что певца Александра Панайотова атаковал со спины обезумевший фанат с ножом.