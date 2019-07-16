Переход на латиницу в Казахстане затянется на десятилетие

Казахстан сможет перейти на латиницу не ранее чем через десять лет, пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники республики.

По их данным, что изначально планировалось совершить полный переход на кириллицу до 2025 году, однако в действительности указ президента Казахстана получится выполнить не ранее 2035 года.

Изменения в указе о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу утвердил экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев в феврале 2018 года.

Всего в утвержденный президентом новый алфавит вошло 32 буквы. В казахский алфавит на основе кириллицы входит 42 буквы.

Планируется, что дети в школах страны с 2020-2021 года будут учиться по учебникам в латинской графике, а перевод всех документов в стране закончится до 2024 года.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу перехода Казахстана на латиницу.