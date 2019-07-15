Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала условие, при котором Россия готова освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщает РИА «Новости».

Для этого будет необходимо обеспечить участие моряков в уголовном процессе, отметила омбудсмен.

Она напомнила. что РФ направила ноту Украине, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть плавательные средства, если они будут сохранены в качестве доказательств.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Москва и Киев обсуждают вопрос обмена задержанных украинских моряков.