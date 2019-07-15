Ветеран группы отреагировал на увольнение командира «Альфы»

Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов опроверг информацию о том, что бывшего командира управления «А» Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина уволили в связи с делом сотрудников службы, арестованных ранее за разбой. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, весной у Канакина истекал контракт на службу.

»...было принято решение, что после окончания контракта он уходит в запас», — объяснил Филатов.

Он также добавил, что после отставки Канакин стал президентом международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

В начале июля трех сотрудников ФСБ заключили под стражу по подозрению в разбое в особо крупном размере. Еще двух силовиков, которые признали свою вину, отправили под домашний арест. В том числе, в деле фигурируют сотрудники спецподразделения «Альфа».

Ранее вскрылись детали преступлений сотрудников ФСБ.