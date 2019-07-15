Москву накроют дожди
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Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в середине недели. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что 17 и 18 июля с южным циклоном придут дожди и грозы.
За эти два дня может выпасть до трети месячных осадков.
В течение недели ожидаются дожди различной интенсивности, осадки будут выпадать неравномерно.
Позднякова добавила, что в июле норма осадков для Москвы составляет 94 мм.
Ранее сообщалось, что жара и ливни ожидают россиян на этой неделе.