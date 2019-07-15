Москву накроют дожди

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в середине недели. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что 17 и 18 июля с южным циклоном придут дожди и грозы.

За эти два дня может выпасть до трети месячных осадков.

В течение недели ожидаются дожди различной интенсивности, осадки будут выпадать неравномерно.

Позднякова добавила, что в июле норма осадков для Москвы составляет 94 мм.

Ранее сообщалось, что жара и ливни ожидают россиян на этой неделе.