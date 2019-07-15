Как вычислить телефонного мошенника, рассказали эксперты

Роскачество назвало признаки, по которым можно вычислить телефонного мошенника, сообщают РИА «Новости».

Если позвонивший представляется сотрудником банка и просит назвать CVV банковской карты – три цифры на обратной стороне, код, пришедший в SMS или кодовое слово, то это мошенник. Банковские работники не запрашивают такие данные. Также недоброжелатель может предупредить «о подозрительных операциях на счете», которые можно «отменить», назвав конфиденциальную информацию. В результате такого трюка мошенник получает доступ к счету.

Отмечается, что даже «раскусив» злоумышленника, лучше позвонить в банк, сотрудником которого он представлялся, и указать его номер. В случае предоставления данных аферисту, нужно обратиться в ближайшее отделение полиции.

Мошенники часто используют трюк с сообщениями или звонками от «попавшего в беду родственника». Чтобы избежать перевода денег незнакомому человеку, следует позвонить близким и удостовериться в информации.

Еще один способ мошенничества – «выигрыш в лотерею». Человека просят предоставить данные о банковской карте или сделать взнос, чтобы получить перевод.

Аферисты торопят и давят на собеседника, просят быстро принят решение. В этом случае нужно прервать разговор или упомянуть, что он записывается. Также не следует продолжать диалог с тем, кто просит никому не говорить о беседе или о том, что вас просят сделать.

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