В Чечне оценили ситуацию с насильно отданной жениху москвичке

Власти Чеченской Республики заявили, что собираются проверить распространившуюся информацию относительно девушки, которая была якобы насильно привезена в Чечню и выдана замуж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова.

До этого стало известно, что 20-летнюю девушку отправили в Чечню к жениху насильно.

По его словам, он не знает подробности этой истории, но, добавил, что она очень напоминает очередной вброс.

При этом он отметил, что власти республики не могут не реагировать на данную историю.

«Но я уже сегодня уверен, из всего того, что писали — 99,9% это ложь», — подчеркнул Умаров.

Ранее сообщалось, что СПЧ оценил ситуацию с насильно отданной в Чечню девушкой.