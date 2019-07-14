Задержан лидер «желтых жилетов» в Париже

Одного из лидеров движения «желтых жилетов» Эрика Друэ поймали и задержали в Париже во время очередного протеста. Его взяли под стражу в эфире LCI.

По данным СМИ, протестующие атаковали сотрудников правоохранительных органов. Они бросали в них камни и бутылки. Полиция в ответ распространяла по улицам, где были протесты, слезоточивый газ.

В какой-то момент полицейские задержали Друэ.

Ранее сообщалось, что мигранты захватили Пантеон в Париже.

В этом году во Франции прошли многочисленные акции протестов движения «Желтые жилеты», протестовавшего против повышения цен на бензин.