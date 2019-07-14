Поклонская вышла из секты царебожников

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская прекратила контакты с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из монастыря «Спорительница хлебов». Об этом информирует телеграм-канал URA.RU со ссылкой на источник из окружения парламентария.

Сообщается, что Поклонская перестала поддерживать связь с представителями секты после того, как стала женой главы аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева.

Источник отмечает, что восторженность Николаем II у Поклонской прошла. Это связывают с влиянием супруга парламентария.

Ранее стало известно, как Поклонскую попытались отравить бандиты.