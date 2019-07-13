Названо самое благоприятное время для совершения перелетов
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Эксперты провели опрос и выявили наиболее благоприятное для совершения перелетов время. Об этом сообщает РИА «Новости».
В исследовании приняли участие более трех тысяч туристов из России.
Отмечается, что почти половина опрошенных (42%) ответили, что летают в то время, когда билеты дешевле.
Исследование показало, что утро оказалось наиболее благоприятным и популярным временем для совершения вылетов. Далее по туристическим предпочтениям следует ночное время.
Меньше всего популярностью среди путешественников в качестве времени для совершения перелетов пользуется вечер.
Ранее эксперты выяснили, с кем предпочитают отдыхать россияне.