Неизвестные избили полицейского и украли табельное оружие

В Уфе неизвестные избили сотрудника полиции и отобрали у него табельное оружие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по Башкирии.

Как отмечается, молодые люди дрались у одного из ночных клубов, куда прибыл страж правопорядка.

Уточняется, что неизвестные избили полицейского, похитили его оружие и скрылись с места происшествия.

Сотрудник полиции был госпитализирован с травмами.

На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.

Как подчеркивается, уже обнаружена машина, на которой они скрылись.

Ранее сообщалось, что мужчина избил полицейского антенной от автомобиля ДПС.