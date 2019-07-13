Неизвестные избили полицейского и украли табельное оружие
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В Уфе неизвестные избили сотрудника полиции и отобрали у него табельное оружие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по Башкирии.
Как отмечается, молодые люди дрались у одного из ночных клубов, куда прибыл страж правопорядка.
Уточняется, что неизвестные избили полицейского, похитили его оружие и скрылись с места происшествия.
Сотрудник полиции был госпитализирован с травмами.
На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.
Как подчеркивается, уже обнаружена машина, на которой они скрылись.
Ранее сообщалось, что мужчина избил полицейского антенной от автомобиля ДПС.