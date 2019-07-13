Миллиардера-педофила обвинили в подкупе свидетелей

Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвиненному в сексуальной эксплуатации детей и работорговле Джеффри Эпштейну дополнительные обвинения. Об этом сообщает Reuters.

Согласно судебным документам, обвинения связаны с попыткой подкупить людей, который могли выступить как свидетели по делу о торговле людьми. Эпштейн якобы перевел двум неназванным лицам $350 тыс. С учетом этих обстоятельств прокуратура требует, чтобы суд не позволил миллиардеру выйти на свободу до окончания процесса над ним.

Ранее сообщалось, что Трамп открестился от миллиардера-педофила.