Раскрыт мотив зверского убийства стюардессы в Москве

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Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы, которое произошло в отеле в Новой Москве, рассказал о своем мотиве. Видео его допроса разместил «Пятый канал».

По его словам, убийство произошло по неосторожности после того, как у них возникла ссора из-за измен.

«Была нормальная встреча, после ночи я решил посмотреть ее переписки и увидел там, соответственно, что она…», — заявил подозреваемый.

Ранее сообщалось, что был задержан подозреваемый в зверском убийстве стюардессы в Москве.

Убитая 23-летняя стюардесса познакомилась с предполагаемым убийцей еще во время работы в стриптиз-клубе. В отношениях они состояли несколько месяцев. Знакомые называют подозреваемого странным и навязчивым человеком. Кроме того, по их словам, он увлекался БДСМ.