Стала известна судьба документов после пожара в крупнейшем архиве Москвы

В пресс-службе Росархива рассказали о состоянии ценных документов после возгорания Российского государственного архива литературы и искусства в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ценные документы не пострадали.

Однако в пресс-службе заявили, что реальный ущерб еще предстоит оценить.

В ведомстве призвали сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что в Москве горит Российский государственный архив литературы и искусства, из-за чего были эвакуированы около ста человек.