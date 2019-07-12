Стала известна судьба документов после пожара в крупнейшем архиве Москвы
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В пресс-службе Росархива рассказали о состоянии ценных документов после возгорания Российского государственного архива литературы и искусства в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что ценные документы не пострадали.
Однако в пресс-службе заявили, что реальный ущерб еще предстоит оценить.
В ведомстве призвали сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось, что в Москве горит Российский государственный архив литературы и искусства, из-за чего были эвакуированы около ста человек.