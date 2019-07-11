Мужчина намеренно наехал на полицейских в Подмосковье

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что в Подмосковье водитель Ford Focus намеренно наехал на полицейских. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, при проверке документов мужчина наехал на инспектора ДПС, а также на рядом стоящего оперуполномоченного, а после съехал в кювет.

«При задержании правонарушитель — 35-летний местный житель, оказал сопротивление», — отметила Петрова.

Она также добавила, что полицейские были травмированы, а у задержанного обнаружили героин весом более четырех граммов.

Петрова уточнила, что против мужчины возбудили дело по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что мужчина избил полицейского антенной от автомобиля ДПС.