В Швеции впервые наказали по закону о согласии на секс

В Швеции верховный суд впервые вынес наказание по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, по закону, если человек не дал четкого согласия на секс, то это считается изнасилованием.

Уточняется, что мужчину обвинили в том, что он вступил в сексуальные отношения с женщиной без очевидного согласия с ее стороны. Согласно решению суда, девушка «вела себя пассивно и не показывала явно, что она согласна».

По словам самого подсудимого, он не знал, что девушка против секса.

В итоге, мужчину приговорили к двум годам и трем месяцам тюрьмы. Причем в этот срок также включили наказания, которые были совершены мужчиной на сексуальной почве ранее.

Ранее сообщалось, что на Украине секс без «добровольного согласия» будет уголовно наказуемым.