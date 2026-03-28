В каком возрасте россияне чаще всего сталкиваются с ожирением, рассказал ученый

Профессор Погожева: пик ожирения у россиян приходится на возраст 40 и 50 лет
Наиболее высокая частота ожирения у мужчин отмечается в возрасте от 40 лет и старше, у женщин — от 50 лет и старше, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.

«Частота ожирения у мужчин снижается в возрасте от 18 до 24 лет, потом увеличивается с 24 до 55 лет, затем медленно снижается с 55 до 75 лет. У женщин частота ожирения с 19 до 50 лет прирастает медленно, затем наблюдается быстрый рост до 65 лет, затем, как и у мужчин, наблюдается снижение, особенно выраженное в возрасте 75–79 лет и старше. При этом частота ожирения в этих возрастных группах у мужчин и женщин практически одинакова. Наиболее высокая частота ИМТ ≥ 25,0 у мужчин отмечается в возрасте от 40 лет и старше, у женщин — от 50 лет и старше», — рассказала специалист.

Распространенность ожирения у мужчин и женщин в возрасте 50 лет примерно одинакова, тогда как в возрасте старше 50 лет она у женщин на 12–16% выше, чем у мужчин. В возрасте старше 65 лет наблюдается снижение частоты ожирения у лиц обоих полов, но она остается значительно выше среди женщин по сравнению с мужчинами аналогичного возраста.

«Частота избыточной массы тела у мужчин быстро увеличивается с возрастом от 18 до 40 лет, затем наблюдается медленный прирост в возрастных группах 44–74 лет и резкое снижение в возрасте 75 лет и старше. У женщин частота избыточной массы тела быстро увеличивается с возрастом от 18 до 44 лет, затем, как у мужчин, наблюдается медленный прирост в возрастных группах 44–74 лет и снижение в возрасте 74 лет и старше. У молодых мужчин частота избыточной массы тела в возрасте 19–30 лет в 1,5-2,5 раза выше, чем у женщин аналогичного возраста», — заключила врач.

Ранее врач рассказал, в каком случае пассивное курение опаснее активного.

 
Теперь вы знаете
При неполном рабочем времени зарплата может упасть ниже МРОТ. Как отстоять свои права сотрудникам
