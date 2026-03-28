В Ростовской области отразили атаки с применением БПЛА и ракеты

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и одну ракету в небе над двумя районами Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что атаки отразили в Шолоховском и Чертковском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава российского субъекта.

Слюсарь подчеркнул, что в регионе продолжает действовать беспилотная опасность. В связи с этим он призвал жителей соблюдать осторожность.

Утром 28 марта пресс-служба министерства обороны России заявила, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 155 украинских дронов над территорией страны. Атака продолжалась в период с 23:00 мск 27 марта до 7:00 мск 28 марта. Часть беспилотников ликвидировали в граничащих с Украиной областях — Курской, Брянской и Белгородской. Также воздушные цели были нейтрализованы в Воронежской, Рязанской, Тульской, Ленинградской, Новгородской, Калужской, Псковской, Ярославской, Орловской, Тверской, Смоленской и Ростовской областях. Несколько БПЛА сбили в столичном регионе и Крыму.

Ранее в Ярославле обломки беспилотника упали рядом с жилым домом.

 
