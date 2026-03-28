В небе над Россией за ночь сбили более 150 украинских беспилотников

Средства ПВО за ночь нейтрализовали 155 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты в период с 23:00 27 марта до 07:00 28 марта. По данным министерства, беспилотники уничтожили над Брянской, Ленинградской, Смоленской и Белгородской областями.

Кроме того, дроны были сбиты над Курской, Псковской, Калужской, Тверской, а также над Воронежской, Ростовской и Рязанской областями.

В российском оборонном ведомстве добавили, что украинские БПЛА были ликвидированы и над Орловской, Тульской, Ярославской и Новгородской областями, а также над Крымом и Московским регионом.

В частности, в Ярославской области перехватили и уничтожили свыше 30 украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщал губернатор региона Михаил Евраев, несколько жилых зданий и торговый объект получили повреждения.

В результате атаки пострадали четыре человека, включая ребенка — его спасти не удалось, а родителей несовершеннолетнего госпитализировали в тяжелом состоянии. Ранения получила еще одна женщина, но о ее состоянии ничего неизвестно.

Утром 28 марта в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации уточнили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее СМИ сообщили об ухудшении качества воздуха в Петербурге после атак БПЛА.

 
