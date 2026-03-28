ВСУ попытались нанести удары по Самарской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаковать Самарскую область. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, во время атака никто из людей не пострадал. Повреждений жилых домов и социальных объектов выявлено не было.

«Режим ограничений в воздушном пространстве над регионом снят», — добавил губернатор.

В ночь на 28 марта ВСУ атаковали сразу несколько российских регионов. В частности, в Ярославской области перехватили и уничтожили более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Несколько жилых зданий и торговый объект получили повреждения. Пострадали четыре человека, включая ребенка. Несовершеннолетнего спасти не удалось, его родителей госпитализировали в тяжелом состоянии. Ранения получила еще одна женщина, но о ее состоянии ничего неизвестно.

Над территорией Ленинградской области за ночь сбили 18 украинских дронов. Губернатор региона подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.

Ранее в Белгородской области после атаки ВСУ не спасли мужчину.