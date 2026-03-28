Мерц вновь раскритиковал Трампа за действия в Иране

Канцлер ФРГ Мерц назвал действия Трампа в Иране эскалацией без ясного результата
Sodiq Adelakun/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за его действия в войне с Ираном. Об этом сообщает Tagesschau.

По оценке канцлера, действия Трампа – не эскалация и попытка достичь мира, а «масштабна эскалация с неопределенным результатом». По его словам, это «представляет угрозу» не только для вовлеченных сторон, но и для всех остальных.

Кроме того, Мерц выразил сомнения в возможности смены режима в Иране.

«Действительно ли целью является смена режима? Если это цель, я не верю, что они ее достигнут. Такие попытки в большинстве случаев заканчивались неудачей», – констатировал он.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в США пришли к неутешительным выводам о ситуации в Иране.

 
