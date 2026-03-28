СМИ узнали о последствиях ракетного удара Ирана по военной базе в Саудовской Аравии

Двенадцать американских военнослужащих пострадали в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

О совершенной атаке стало известно накануне. Иранские военные заявили об уничтожении самолетов-заправщиков.

По данным The Wall Street Journal, при ударе пострадали по меньшей мере 10 человек. Американская база, как утверждает газета, была поражена ракетой и несколькими беспилотниками.

25 марта представитель Центрального командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщил, что около 290 американских военнослужащих получили ранения с начала военной кампании США и Израиля против Ирана. Из них 255 вернулись к исполнению служебного долга, добавил собеседник канала. 10 военных пока остаются в тяжелом состоянии. При этом 13 американских военнослужащих получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее сообщалось, что американских десантников отправят на Ближний Восток.