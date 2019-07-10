Мужчина пытался продать девочку в Москве за 500 тысяч рублей

Московская полиция задержала мужчину за попытку продать девочку за 500 тысяч рублей, передает РИА «Новости».

Отмечается, что мужчина познакомился с ребенком в соцсети.

В кафе на востоке столицы мужчина договорился с третьими лицами о продаже ребенка за указанную сумму.

Также стало известно, что преступник привез девочку в Москву для сделки из другого региона России. Против него возбуждено дело по ст. 127.1 УК России (торговля людьми).