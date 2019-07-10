Раскрыта роль мужа укравшей 20 млн рублей кассирши

Муж кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн рублей из отделения банка, помогал ей в совершении кражи, передает РИА «Новости».

Об этом заявила представитель МВД Ирина Волк.

Отмечается, что мужчина был задержан сотрудниками МВД и регионального УФСБ.

По данным следствия, Марат Хайруллин неоднократно приезжал в банк и забирал у жены деньги, которые она воровала.

Ранее стало известно, что Марат проиграл похищенные своей женой 23 млн рублей.