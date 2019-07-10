Россияне хотят скинуться на долг укравшей 20 млн кассирше

Для Башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 млн рублей, начали сбор пожертвований для возмещения ущерба банку. Об этом РИА «Новости» рассказал уфимский общественник Азамат Галин.

По словам Галина, специально для этого в социальной сети «ВКонтакте» создана группа. Там указаны реквизиты, с помощью которых добровольцы могут отправить деньги.

Как отмечается, зачисленные на специальный счет денежные средства передадут в банк после установления обстоятельств дела. При этом, если следствие установит, что что денежные средства похищены «и находятся на тайниках и прочее», то все переведенные денежные средства, вернут их владельцам.

Ранее сообщалось, чтокассирша-воровка сбежала в Казань.