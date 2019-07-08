Грузины вышли протестовать из-за атаки на Путина в эфире ТВ
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У здания грузинского телеканала «Рустави 2» проходит акция протеста. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, несколько десятков человек протестуют против нецензурных высказываний в адрес России.
Как отмечается, акция началась из-за того, что ведущий телеканала Георгий Габуния допустил нецензурное высказывание в адрес президента России Владимира Путина.
При этом протестующие требуют от руководства канала уволить Габуния.
Ранее сообщалось, что в Грузии потребовали расследовать атаку на Путина в эфире грузинского ТВ.